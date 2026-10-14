В рамках концепции оперативных возможностей НАТО проходят оценочные учения

Завершился начальный этап учений первого уровня по самооценке, которые прошли миротворческий батальон и подразделение военной полиции армии Азербайджана в рамках концепции оперативных возможностей НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учений был проведен осмотр техники, снаряжения и оборудования, состоящих на вооружении подразделений, проверен уровень соответствия стандартам и требованиям НАТО.

Отметим, что оценка осуществляется при участии Командования Сухопутных войск НАТО оценщиками по концепции из различных штабов Альянса и стран-партнеров.