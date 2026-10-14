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    В рамках концепции оперативных возможностей НАТО проходят оценочные учения

    Армия
    • 14 октября, 2026
    • 14:52
    В рамках концепции оперативных возможностей НАТО проходят оценочные учения

    Завершился начальный этап учений первого уровня по самооценке, которые прошли миротворческий батальон и подразделение военной полиции армии Азербайджана в рамках концепции оперативных возможностей НАТО.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе учений был проведен осмотр техники, снаряжения и оборудования, состоящих на вооружении подразделений, проверен уровень соответствия стандартам и требованиям НАТО.

    Отметим, что оценка осуществляется при участии Командования Сухопутных войск НАТО оценщиками по концепции из различных штабов Альянса и стран-партнеров.

    В рамках концепции оперативных возможностей НАТО проходят оценочные учения
    В рамках концепции оперативных возможностей НАТО проходят оценочные учения
    Североатлантический альянс (НАТО) Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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