Зульфия Нуриева: Молодежь должна сохранять традиции национальной одежды

Традиции национальной одежды должны передаваться из поколения в поколение.

Об этом заявила Report председатель Общественного объединения "Поддержка социально-экономического и сельскохозяйственного развития" Зульфия Нуриева в ходе "Шествия кялагаи".

По ее словам, традиции национальной одежды Азербайджана - кялагаи, головных уборов и традиционных костюмов - являются неотъемлемой частью национальной идентичности.

"Молодежь обязательно должна сохранять эти традиции и передавать их следующим поколениям. Наше шествие пройдет по красивейшим местам города: начавшись в Ичеришехер, оно протянется от Девичьей башни до Площади фонтанов", - отметила она.

Нуриева подчеркнула, что во время шествия гости города получат возможность ознакомиться с национальной одеждой Азербайджана.