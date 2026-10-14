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    Зульфия Нуриева: Молодежь должна сохранять традиции национальной одежды

    Kультурная политика
    • 14 октября, 2026
    • 15:03
    Зульфия Нуриева: Молодежь должна сохранять традиции национальной одежды

    Традиции национальной одежды должны передаваться из поколения в поколение.

    Об этом заявила Report председатель Общественного объединения "Поддержка социально-экономического и сельскохозяйственного развития" Зульфия Нуриева в ходе "Шествия кялагаи".

    По ее словам, традиции национальной одежды Азербайджана - кялагаи, головных уборов и традиционных костюмов - являются неотъемлемой частью национальной идентичности.

    "Молодежь обязательно должна сохранять эти традиции и передавать их следующим поколениям. Наше шествие пройдет по красивейшим местам города: начавшись в Ичеришехер, оно протянется от Девичьей башни до Площади фонтанов", - отметила она.

    Нуриева подчеркнула, что во время шествия гости города получат возможность ознакомиться с национальной одеждой Азербайджана.

    Национальная идентичность Келагаи
    Zülfiyyə Nuriyeva: Milli geyimlərimizi gələcək nəsillərə ötürməliyik
    Zulfiya Nuriyeva: Youth should preserve traditions of Azerbaijani clothing
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