Zülfiyyə Nuriyeva: Milli geyimlərimizi gələcək nəsillərə ötürməliyik
- 14 oktyabr, 2026
- 14:19
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Azərbaycanın milli geyimləri gələcək nəsillərə ötürülməlidir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Sosial-İqtisadi və Kənd Təsərrüfatının İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Nuriyeva "Kəlağayı yürüşü" zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri olan kəlağayı, baş örtüyü və geyimlər həqiqətən çox gözəldir:
"Bu gün Azərbaycanın milli geyimində, milli kimliyi əks etdirən kəlağayıda yürüş baş tutacaq. Biz bununla gələcək nəsillərimizə milli-mənəvi dəyərlərimizi ötürmək istəyirik. Doğrudan da milli-mənəvi dəyərlərimiz olan kəlağayı, baş örtüyümüz və geyimlərimiz çox gözəldir və bunları daşımaq lazımdır. Gənclər bunları gələcək nəsillərə, mütləq şəkildə ötürməlidirlər. Bu gün şəhərimizin gözəl yerlərində - İçərişəhərdə başlayacaq yürüşümüz Qız qalasının yanından Fəvvarələr meydanına qədər davam edəcək".
Z.Nuriyeva həmçinin bildirib ki, yürüşdə qonaqlar Azərbaycanın milli geyimləri ilə tanış olacaqlar:
"Xalqımızın həqiqətən dəyərləri çox yüksəkdir, gözəldir, alidir və bu dəyərləri qorumaq da bizim kimi anaların, qadınların üzərinə düşür. Gələcək nəsillərimizi də bu dəyərlərlə böyütmək vətəndaş borcumuzdur. Düşünürəm ki, bugünkü təbliğatımız, təşviqatımız gənclərimizə müsbət təsir edəcək".