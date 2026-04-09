    Vens: İran Hörmüz boğazını açmasa, ABŞ atəşkəs rejiminə riayət etməyəcək

    Əgər Tehran Hörmüz boğazını açmasa, Vaşinqton atəşkəs şərtlərinə əməl etmək niyyətində deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens Budapeştdən yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Biz hesab edirik ki, boğazın açılmasına dair əlamətlər var. ABŞ Prezidenti Donald Tramp aydın şəkildə bildirdi ki, biz atəşkəs və danışıqlar barədə razılığa gəlmişik. Biz buna hazırıq, onlar isə, öz növbəsində, boğazı açmalıdırlar. Əgər bu baş verməsə, əgər İran razılaşmanın özünə aid hissəsinə əməl etməsə, prezident də razılaşmanın özünə aid hissəsinə əməl etməyəcək", - o bildirib və qeyd edib ki, əgər Tehran xoş niyyətlə danışıqlar apararsa, ABŞ İrandan uranın zənginləşdirilməsindən imtina etməsi ilə bağlı tələblərinə düzəlişlər etməyə hazırdır.

    Vens həmçinin vurğulayıb ki, Vaşinqton Tehrana Livanın atəşkəs rejiminə daxil edilməsi ilə bağlı vəd verməyib və tərəflər arasında anlaşılmazlıq mövcuddur.

    "Güman edirəm ki, İranda atəşkəsin Livana aid olduğunu düşünüblər, lakin bu belə deyil. Biz heç vaxt belə vədlər verməmişik. Biz demişik ki, atəşkəs İrana, ABŞ-nin müttəfiqlərinə, İsrailə və Fars körfəzinin ərəb ölkələrinə aid olacaq", - Vens deyib.

    Bununla belə, o əlavə edib ki, İsrail tərəfi Livandakı fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmağı təklif edib. Amerika Vitse-prezidentinin sözlərinə görə, İsrail bu yolla İran və ABŞ danışıqlarının uğurla nəticələnməsi üçün şərait yaratmağa çalışır.

    Вэнс: США не будут сохранять перемирие при отказе Ирана от разблокировки Ормуза

    Son xəbərlər

    00:56

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib

    Futbol
    00:38

    Vens: İran Hörmüz boğazını açmasa, ABŞ atəşkəs rejiminə riayət etməyəcək

    Digər ölkələr
    00:27

    ABŞ İranla əldə olunan atəşkəsin Livana da şamil edilməsi imkanlarını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    00:01

    BVF: Yaxın Şərqdəki müharibə ərzaq qiymətlərinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq

    Digər ölkələr
    23:44

    Ekvador Kolumbiyadakı səfirini müvəqqəti olaraq geri çağırır

    Digər ölkələr
    23:21

    Qalibaf: İranın ABŞ ilə razılaşma planının üç bəndi artıq pozulub

    Region
    23:16

    Türkiyə XİN İsrailin Livana hücumlarını pisləyib

    Region
    23:09

    "Spiegel": Almaniya Hörmüz boğazında qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı gizli planlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    22:58
    Foto

    Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kubokunun qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti