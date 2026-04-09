Вэнс: США не будут сохранять перемирие при отказе Ирана от разблокировки Ормуза

Вашингтон не намеревается соблюдать условия прекращения огня, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам перед вылетом из Будапешта.

"Мы считаем, что имеются признаки того, что пролив открывается. Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что мы договорились о прекращении огня, о переговорах. Мы готовы на это, а они со своей стороны должны открыть пролив. Если этого не произойдет, если Иран не будет соблюдать свою часть договоренностей, президент не будет придерживаться своей части соглашения", - заявил он, отметив, что США готовы корректировать свои требования к Ирану по отказу от обогащения урана, если Тегеран будет добросовестно вести переговоры.

Вэнс также подчеркнул, что Вашингтон не давал обещаний Тегерану относительно включения Ливана в режим прекращения огня, и между сторонами имеет место недопонимание.

"Я полагаю, в Иране подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний. Мы говорили, что прекращение огня будет касаться Ирана, союзников США, Израиля и арабских стран Персидского залива", - сказал Вэнс.

Однако при этом он добавил, что израильская сторона предложила ограничить свои действия в Ливане. По словам американского вице-президента, таким образом Израиль пытается создать условия для успешного исхода переговоров Ирана и США.