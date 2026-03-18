    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 00:42
    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb

    Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İliya ağciyər, böyrək və ürək çatışmazlığı nəticəsində vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın səhiyyə naziri Mixeil Sarjveladze bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müvafiq yoxlanışlar aparıldıqdan sonra patriarx çoxsaylı orqan çatışmazlığından əziyyət çəkməyə başlayıb ki, bu da özünü ağciyər, böyrək və ürək çatışmazlığında göstərib:

    "Bədənin qan təzyiqini saxlaya bilməməsinin səbəbi də bu idi. Bu, gözlənilməz, eyni zamanda gözlənilən idi, çünki belə bir qeyri-sabit vəziyyətdə istənilən vaxt belə bir nəticə baş verə bilərdi".

    Katolikos-Patriarxı II İliya Gürcüstan
    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

