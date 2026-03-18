Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

    В регионе
    • 18 марта, 2026
    • 00:47
    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

    Министерство здравоохранения Грузии назвало причину смерти Патриарха Илии II

    Как сообщает Report, об этом СМИ заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

    По его словам, после проведения соответствующих обследований у патриарха начала развиваться полиорганная недостаточность, которая проявилась в виде легочной, почечной и сердечной недостаточности:

    "Именно этим была вызвана неспособность организма поддерживать артериальное давление. Это было одновременно и неожиданно, и ожидаемо, поскольку в столь нестабильном состоянии такой исход мог наступить в любой момент".

    Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyi Patriarx II İlyanın ölüm səbəbini açıqlayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    01:07

    В Агдаме произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    00:47

    Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

    В регионе
    00:33
    Фото
    Видео

    Сильный пожар в Бинагадинском районе локализован, пострадавших нет - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    00:14

    Чили на границе с Перу начинает строительство рвов против миграции

    Другие страны
    23:57

    Зеленский предложил Британии развернуть группы по перехвату дронов на их базах на Кипре

    Другие страны
    23:57

    В Грузии объявлен траур

    В регионе
    23:34

    Эрдоган: Запрет на молитву в одной из главных святынь мусульман неприемлем

    В регионе
    23:27

    Арагчи: Последствия войны затронут каждого

    В регионе
    23:25

    СМИ: Иранская разведка устранила высокопоставленного израильского чиновника

    В регионе
    Лента новостей