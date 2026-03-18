Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II
В регионе
- 18 марта, 2026
- 00:47
Министерство здравоохранения Грузии назвало причину смерти Патриарха Илии II
Как сообщает Report, об этом СМИ заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
По его словам, после проведения соответствующих обследований у патриарха начала развиваться полиорганная недостаточность, которая проявилась в виде легочной, почечной и сердечной недостаточности:
"Именно этим была вызвана неспособность организма поддерживать артериальное давление. Это было одновременно и неожиданно, и ожидаемо, поскольку в столь нестабильном состоянии такой исход мог наступить в любой момент".
Последние новости
01:07
00:47
00:33
Фото
Видео
00:14
23:57
23:57
23:34
23:27
23:25