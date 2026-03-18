Минздрав Грузии раскрыл причину смерти Патриарха Илии II

Министерство здравоохранения Грузии назвало причину смерти Патриарха Илии II

Как сообщает Report, об этом СМИ заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, после проведения соответствующих обследований у патриарха начала развиваться полиорганная недостаточность, которая проявилась в виде легочной, почечной и сердечной недостаточности:

"Именно этим была вызвана неспособность организма поддерживать артериальное давление. Это было одновременно и неожиданно, и ожидаемо, поскольку в столь нестабильном состоянии такой исход мог наступить в любой момент".