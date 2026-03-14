    Во Франции заключенный сбежал от правоохранителей во время поездки в Лувр

    Во Франции заключенный сбежал от правоохранителей во время поездки в Лувр

    Заключенный тюрьмы парижского пригорода Нантера сбежал от правоохранителей во время своего временного освобождения, которое ему даровал суд для посещения музея Лувра в культурных целях.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

    "Заключенный тюрьмы Нантера сбежал… во время организованной после временного освобождения культурной поездки в Лувр в Париже. Мужчина скрылся от правоохранителей в общественном транспорте, выйдя на одной из станций пригородной электрички RER и скрылся в метро", - сообщили в полиции.

    Отмечается, что трое заключенных нантерской тюрьмы получили от суда временное освобождение из пенитенциарного учреждения для посещения выставки в Лувре, посвященной правам французских граждан. При этом, администрация тюрьмы и прокуратура передали в суд негативные заключения в отношении возможного принятия такой меры, но инстанция их проигнорировала, гарантировав временное освобождение заключенным.

    Согласно решению администрации тюрьмы, заключенных должны были сопровождать шесть ее сотрудников, в том числе - трое служащих службы безопасности, включая одного старшего офицера и двух сотрудников службы реинтеграции и апробации (SPIP). Однако фактически заключенные отправились во временное освобождение в сопровождении всего двух сотрудников SPIP и двух тюремных охранников.

    Последние новости

    15:00

    В Баку задержана подозреваемая в краже фотоаппарата за $9 тыс.

    Происшествия
    14:57

    Во Франции заключенный сбежал от правоохранителей во время поездки в Лувр

    Это интересно
    14:39

    В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром

    Происшествия
    14:20

    Собянин: На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

    В регионе
    14:12
    Фото

    Переселившимся в село Ханоба 25 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:57
    Фото

    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

    В регионе
    13:53

    Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам БПЛА

    Другие страны
    13:41

    В Москве в ДТП пострадали девять человек

    В регионе
    13:21

    В результате ударов ВС США по острову Харк уничтожены военные склады - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей