Во Франции заключенный сбежал от правоохранителей во время поездки в Лувр

Заключенный тюрьмы парижского пригорода Нантера сбежал от правоохранителей во время своего временного освобождения, которое ему даровал суд для посещения музея Лувра в культурных целях.

"Заключенный тюрьмы Нантера сбежал… во время организованной после временного освобождения культурной поездки в Лувр в Париже. Мужчина скрылся от правоохранителей в общественном транспорте, выйдя на одной из станций пригородной электрички RER и скрылся в метро", - сообщили в полиции.

Отмечается, что трое заключенных нантерской тюрьмы получили от суда временное освобождение из пенитенциарного учреждения для посещения выставки в Лувре, посвященной правам французских граждан. При этом, администрация тюрьмы и прокуратура передали в суд негативные заключения в отношении возможного принятия такой меры, но инстанция их проигнорировала, гарантировав временное освобождение заключенным.

Согласно решению администрации тюрьмы, заключенных должны были сопровождать шесть ее сотрудников, в том числе - трое служащих службы безопасности, включая одного старшего офицера и двух сотрудников службы реинтеграции и апробации (SPIP). Однако фактически заключенные отправились во временное освобождение в сопровождении всего двух сотрудников SPIP и двух тюремных охранников.