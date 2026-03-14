В Москве в ДТП пострадали девять человек
В регионе
- 14 марта, 2026
- 13:41
Девять человек пострадали в аварии на Калужском шоссе в Москве, шесть госпитализированы.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В Департаменте по делам гражданской обороны сообщили о том, что перекрыто четыре полосы движения. Пожарные с помощью гидравлического инструмента деблокировали двух пострадавших. Одного из пострадавших госпитализировали с помощью санитарного вертолета.
