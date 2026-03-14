Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

    В регионе
    • 14 марта, 2026
    • 13:57
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

    В Доме Азербайджана в Марнеули состоялась встреча, посвященная нынешнему состоянию и проблемам азербайджаноязычных школ Грузии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Общественным объединением "Маариф".

    Во встрече приняли участие учителя школ с азербайджанским языком обучения из разных регионов страны, а также представители интеллигенции и общественности.

    Председатель Общественного объединения "Маариф", доктор философии по экономике Айгюль Исаева рассказала о проблемах, с которыми сталкивается азербайджанская община Грузии в сфере образования. Она отметила, что хотя реализуются различные проекты и программы по изучению соотечественниками государственного языка, новых инициатив, связанных с развитием и преподаванием родного языка, практически нет.

    Исаева также обратила внимание на существующие проблемы с нехваткой кадров и учебников в школах с азербайджанским языком обучения.

    Другие участники также подчеркнули важность преподавания родного языка наряду с государственным языком в школах.

    По итогам встречи участники направили обращение к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, Министерству образования и науки Грузии, парламенту и другим профильным структурам. В обращении перечислены существующие проблемы в системе образования страны и выдвинуты предложения по расширению возможностей получения образования на родном языке для этнических меньшинств.

    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения
    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

    Азербайджаноязычные школы Грузии Айгюль Исаева
    Фото
    Marneulidə azərbaycandilli məktəblərin problemləri müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    14:12
    Фото

    Переселившимся в село Ханоба 25 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:57
    Фото

    В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

    В регионе
    13:53

    Отделения Citibank в Дубае и Манаме подверглись атакам БПЛА

    Другие страны
    13:41

    В Москве в ДТП пострадали девять человек

    В регионе
    13:21

    В результате ударов ВС США по острову Харк уничтожены военные склады - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    13:20

    Завершился визит Желки Цвиянович в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:56

    Хикмет Гаджиев обсудил стратегическое сотрудничество с представителями Китая

    Внешняя политика
    12:54
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили цифровое будущее

    Внешняя политика
    12:45

    Порт Фуджейры в ОАЭ приостановил операции по погрузке нефти из-за атаки БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей