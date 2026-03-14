В Марнеули обсуждены проблемы школ с азербайджанским языком обучения

В Доме Азербайджана в Марнеули состоялась встреча, посвященная нынешнему состоянию и проблемам азербайджаноязычных школ Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие было организовано Общественным объединением "Маариф".

Во встрече приняли участие учителя школ с азербайджанским языком обучения из разных регионов страны, а также представители интеллигенции и общественности.

Председатель Общественного объединения "Маариф", доктор философии по экономике Айгюль Исаева рассказала о проблемах, с которыми сталкивается азербайджанская община Грузии в сфере образования. Она отметила, что хотя реализуются различные проекты и программы по изучению соотечественниками государственного языка, новых инициатив, связанных с развитием и преподаванием родного языка, практически нет.

Исаева также обратила внимание на существующие проблемы с нехваткой кадров и учебников в школах с азербайджанским языком обучения.

Другие участники также подчеркнули важность преподавания родного языка наряду с государственным языком в школах.

По итогам встречи участники направили обращение к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, Министерству образования и науки Грузии, парламенту и другим профильным структурам. В обращении перечислены существующие проблемы в системе образования страны и выдвинуты предложения по расширению возможностей получения образования на родном языке для этнических меньшинств.