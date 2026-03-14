    Fars: На острове Харк после удара США нефтяная инфраструктура не пострадала

    Fars: На острове Харк после удара США нефтяная инфраструктура не пострадала

    Нефтяные объекты острова Харк, где размещается один из главных иранских терминалов для экспорта нефти, не понесли какого-либо ущерба в результате воздушной атаки американских военно-воздушных сил.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

    Согласно поступившей информации, во время бомбардировки острова "раздались звуки как минимум 15 взрывов".

    Агентство утверждает, что "ни один объект нефтяной инфраструктуры не был поврежден вследствие ударов со стороны США". Отмечается, что атакам подверглись, в том числе, оборонительные объекты, военно-морская база, аэродром и вертолетный ангар на территории Харка.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы нанесли масштабный удар по военным объектам на иранском острове Харк. Целями бомбардировки стали исключительно военные объекты. Глава американского государства отметил, что "принял решение не уничтожать нефтяную инфраструктуру, расположенную на острове".

    Нефтяная инфраструктура Операция США и Израиля против Ирана
    "Fars": ABŞ-nin zərbəsi nəticəsində Xarq adasında neft infrastrukturu zərər görməyib
    Axios сообщил о намерении Израиля расширить масштаб наземной операции в Ливане

    Вэнс прокомментировал удар по школе в иранском Минабе

    Обсуждены межпарламентские связи Азербайджана и Доминиканы

    В Украине десятки депутатов написали заявления об отставке

    Не менее 12 медработников погибли в результате израильского удара по югу Ливана

    Катар начинает эвакуацию в нескольких районах страны

    Сербия в течение девяти лет планирует инвестировать в энергетику € 14,4 млрд

    Миссия ТюркПА проинформирована о подготовке к референдуму в Казахстане

