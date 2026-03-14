Fars: На острове Харк после удара США нефтяная инфраструктура не пострадала

Нефтяные объекты острова Харк, где размещается один из главных иранских терминалов для экспорта нефти, не понесли какого-либо ущерба в результате воздушной атаки американских военно-воздушных сил.

Как передает Report, об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Согласно поступившей информации, во время бомбардировки острова "раздались звуки как минимум 15 взрывов".

Агентство утверждает, что "ни один объект нефтяной инфраструктуры не был поврежден вследствие ударов со стороны США". Отмечается, что атакам подверглись, в том числе, оборонительные объекты, военно-морская база, аэродром и вертолетный ангар на территории Харка.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы нанесли масштабный удар по военным объектам на иранском острове Харк. Целями бомбардировки стали исключительно военные объекты. Глава американского государства отметил, что "принял решение не уничтожать нефтяную инфраструктуру, расположенную на острове".