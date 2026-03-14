В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром
- 14 марта, 2026
- 14:39
В Азербайджане 15-16 марта объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреными погодными условиями.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Кяльбаджаре, Зангилане, Лачыне, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Гобустане, Гусаре, Дашкесане, Гёранбое, Нафталане, Гяндже, Газахе, Агстафе, Мингячевире, Лерике, Ярдымлы будет преобладать восточный ветер, порывы которого будут достигать 13,9-20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
