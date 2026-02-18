Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по завершению российско-украинской войны.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в соцсети X по завершении первого дня трехсторонних дискуссий в Женеве.
Он отметил, что США "выступили модератором" третьего раунда переговоров с Украиной и Россией.
"Благодарим Швейцарскую конфедерацию за любезное гостеприимство во время сегодняшних встреч.
Успех президента [США Дональда] Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством над прекращением убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - написал Уиткофф.
Напомним, что в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и РФ. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговоры в Швейцарии застопорились из-за позиций главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.