    Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 08:33
    Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в соцсети X по завершении первого дня трехсторонних дискуссий в Женеве.

    Он отметил, что США "выступили модератором" третьего раунда переговоров с Украиной и Россией.

    "Благодарим Швейцарскую конфедерацию за любезное гостеприимство во время сегодняшних встреч.

    Успех президента [США Дональда] Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством над прекращением убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - написал Уиткофф.

    Напомним, что в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и РФ. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговоры в Швейцарии застопорились из-за позиций главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.

    США Украина Россия переговоры Женева Стив Уиткофф
    Uitkoff Ukrayna danışıqlarında əhəmiyyətli irəliləyişlər olduğunu bildirib
    Witkoff announces significant progress in negotiation process on Ukraine
    Лента новостей