Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в соцсети X по завершении первого дня трехсторонних дискуссий в Женеве.

Он отметил, что США "выступили модератором" третьего раунда переговоров с Украиной и Россией.

"Благодарим Швейцарскую конфедерацию за любезное гостеприимство во время сегодняшних встреч.

Успех президента [США Дональда] Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством над прекращением убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", - написал Уиткофф.

Напомним, что в Женеве прошел очередной раунд переговоров между США, Украиной и РФ. Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что переговоры в Швейцарии застопорились из-за позиций главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.