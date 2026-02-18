На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов на юге Лондона.

Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

"Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов врезался в здание театра", - отмечает газета.