На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 17:00
Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов на юге Лондона.
Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.
"Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов врезался в здание театра", - отмечает газета.
