    На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 17:00
    Шесть человек были госпитализированы после столкновения двух двухэтажных автобусов на юге Лондона.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Independent.

    "Шесть человек пострадали в результате столкновения двух двухэтажных автобусов в Лондоне. Один из двухэтажных автобусов врезался в здание театра", - отмечает газета.

    Лондон столкновение автобусов пострадавшие
