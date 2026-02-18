Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 16:33
    Офис партии Непокоренная Франция эвакуировали из-за угрозы бомбы

    В главном офисе ультралевой партии "Непокоренная Франция" объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, которое оказалось ложным.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    В партии сообщили, что сегодня утром заявление о заминировании поступило в полицию. В связи с этим вокруг офиса установили периметр безопасности, эвакуацию объявили также в прилегающих зданиях и учебных заведениях. Около 12 часов проверка завершилась.

    В последние дни офисы нескольких партийных депутатов пострадали от вандалов.

    "Кто считает, что сможет нас запугать – знайте, мы не сдадимся, вы никогда нас не победите", – заявила по этому поводу лидер фракции в Национальном собрании Матильда Пано.

    Fransada partiyanın ofisi bomba təhdidi ilə üzləşib
    Office of France Insoumise party evacuated due to bomb threat
    Ты - Король

    Последние новости

    17:00

    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Бизнес
    17:00

    На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

    Другие страны
    16:55

    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    Происшествия
    16:55

    Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину

    Другие страны
    16:42

    Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.

    В регионе
    16:38
    Фото

    В Баку прошла международная конференция по C6

    В регионе
    16:37

    SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%

    Энергетика
    16:33

    Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы

    Другие страны
    16:19

    У депутатов Верховного меджлиса Нахчывана появятся помощники

    Внутренняя политика
    Лента новостей