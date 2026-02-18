Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы
Другие страны
- 18 февраля, 2026
- 16:33
В главном офисе ультралевой партии "Непокоренная Франция" объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, которое оказалось ложным.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
В партии сообщили, что сегодня утром заявление о заминировании поступило в полицию. В связи с этим вокруг офиса установили периметр безопасности, эвакуацию объявили также в прилегающих зданиях и учебных заведениях. Около 12 часов проверка завершилась.
В последние дни офисы нескольких партийных депутатов пострадали от вандалов.
"Кто считает, что сможет нас запугать – знайте, мы не сдадимся, вы никогда нас не победите", – заявила по этому поводу лидер фракции в Национальном собрании Матильда Пано.
Последние новости
17:00
Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млнБизнес
17:00
На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусовДругие страны
16:55
В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахерПроисшествия
16:55
Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в УкраинуДругие страны
16:42
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.В регионе
16:38
Фото
В Баку прошла международная конференция по C6В регионе
16:37
SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%Энергетика
16:33
Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбыДругие страны
16:19