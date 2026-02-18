Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы

В главном офисе ультралевой партии "Непокоренная Франция" объявили эвакуацию из-за сообщения о заминировании, которое оказалось ложным.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

В партии сообщили, что сегодня утром заявление о заминировании поступило в полицию. В связи с этим вокруг офиса установили периметр безопасности, эвакуацию объявили также в прилегающих зданиях и учебных заведениях. Около 12 часов проверка завершилась.

В последние дни офисы нескольких партийных депутатов пострадали от вандалов.

"Кто считает, что сможет нас запугать – знайте, мы не сдадимся, вы никогда нас не победите", – заявила по этому поводу лидер фракции в Национальном собрании Матильда Пано.