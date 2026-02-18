İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Fransada partiyanın ofisi bomba təhdidi ilə üzləşib

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 16:50
    Fransada partiyanın ofisi bomba təhdidi ilə üzləşib

    Ultrasolçu "İtaətsiz Fransa" partiyasının ofisində minalanma barədə saxta məlumata görə təxliyə elan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Partiyadan bildirilib ki, bu gün səhər polisə minalanma haqqında məlumat daxil olub. Bununla əlaqədar ofisin ətrafında təhlükəsizlik perimetri yaradılıb. Daha sonra yoxlama başa çatıb.

    Son günlərdə bir neçə partiya deputatının ofisləri vandalların hücumuna məruz qalıb.

    "Kim düşünürsə ki, bizi qorxuda biləcək – bilin ki, biz təslim olmayacağıq. Siz heç vaxt bizi məğlub edə bilməyəcəksiniz", – fraksiyanın lideri Matilda Pano bəyan edib.

    “İtaətsiz Fransa” Matilda Pano Fransa
    Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы
    Office of France Insoumise party evacuated due to bomb threat

