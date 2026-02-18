Fransada partiyanın ofisi bomba təhdidi ilə üzləşib
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 16:50
Ultrasolçu "İtaətsiz Fransa" partiyasının ofisində minalanma barədə saxta məlumata görə təxliyə elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.
Partiyadan bildirilib ki, bu gün səhər polisə minalanma haqqında məlumat daxil olub. Bununla əlaqədar ofisin ətrafında təhlükəsizlik perimetri yaradılıb. Daha sonra yoxlama başa çatıb.
Son günlərdə bir neçə partiya deputatının ofisləri vandalların hücumuna məruz qalıb.
"Kim düşünürsə ki, bizi qorxuda biləcək – bilin ki, biz təslim olmayacağıq. Siz heç vaxt bizi məğlub edə bilməyəcəksiniz", – fraksiyanın lideri Matilda Pano bəyan edib.
