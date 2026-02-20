İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 20 fevral, 2026
    • 00:45
    İsrail ordusu Suriyanın cənubunu atəşə tutub

    İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Əl-Quneytra vilayətinin bir neçə rayonunu artilleriya qurğularından atəşə tutub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Mayadeen" telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, mərmilər Əl-Mantara bəndinin yaxınlığı, həmçinin iki qəsəbəyə düşüb. Atəş nəticəsində dinc əhali arasında itki olmayıb.

    Günün ikinci yarısında İsrail təyyarələri Suriyanın cənub ərazisi üzərində intensiv kəşfiyyat uçuşları həyata keçirib.

    Təyyarələr Dəraa şəhəri və onun ətrafında müşahidə olunub, yerüstü hədəflərə zərbələr endirilməyib.

