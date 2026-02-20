İsrail ordusu Suriyanın cənubunu atəşə tutub
Digər ölkələr
- 20 fevral, 2026
- 00:45
İsrail ordusu Suriyanın cənubundakı Əl-Quneytra vilayətinin bir neçə rayonunu artilleriya qurğularından atəşə tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Mayadeen" telekanalı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, mərmilər Əl-Mantara bəndinin yaxınlığı, həmçinin iki qəsəbəyə düşüb. Atəş nəticəsində dinc əhali arasında itki olmayıb.
Günün ikinci yarısında İsrail təyyarələri Suriyanın cənub ərazisi üzərində intensiv kəşfiyyat uçuşları həyata keçirib.
Təyyarələr Dəraa şəhəri və onun ətrafında müşahidə olunub, yerüstü hədəflərə zərbələr endirilməyib.
Son xəbərlər
01:16
Tramp Venesuelaya qarşı sanksiyaların müddətini uzadıbDigər ölkələr
00:45
İsrail ordusu Suriyanın cənubunu atəşə tutubDigər ölkələr
00:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
00:12
Azərbaycan Milli QHT Forumu İsveçrə səfirinə açıq məktub ünvanlayıbXarici siyasət
23:50
Bəhreyn Qəzzada dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasını təklif edibDigər ölkələr
23:48
Video
Leyla Əliyeva Albaniyaya səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
23:39
"Fənərbağça" Avropa Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə klubuna uduzubFutbol
23:34
Prezidentin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclası ilə bağlı paylaşım edilibXarici siyasət
23:30