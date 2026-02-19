Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 22:51
Армия Израиля открыла огонь из артиллерийских орудий по нескольким районам провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, падение снарядов было зафиксировано вблизи расположения плотины Эль-Мантара, а также в поселках Мшейрифа и Расем-эль-Кабу. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.
Во второй половине дня израильские самолеты совершили интенсивные разведывательные полеты над южной территорией Сирии. Они были замечены в небе над городом Дераа и его окрестностями, ударов по наземным целям не последовало.
Последние новости
23:39
В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства АзербайджанаВнешняя политика
23:38
В Аргентине проходит масштабная забастовка профсоюзов против реформы трудаДругие страны
23:22
Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мираВ регионе
23:06
Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против ВенесуэлыДругие страны
22:51
Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге СирииДругие страны
22:34
Президент США продлил на год действие антироссийских санкцийДругие страны
22:33
Премьер Египта: Палестинский комитет должен получить доступ во все районы ГазыДругие страны
22:17
Трамп: Совет мира займется не только Газой, но и иными горячими точкамиДругие страны
22:13