Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

Армия Израиля открыла огонь из артиллерийских орудий по нескольким районам провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, падение снарядов было зафиксировано вблизи расположения плотины Эль-Мантара, а также в поселках Мшейрифа и Расем-эль-Кабу. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

Во второй половине дня израильские самолеты совершили интенсивные разведывательные полеты над южной территорией Сирии. Они были замечены в небе над городом Дераа и его окрестностями, ударов по наземным целям не последовало.