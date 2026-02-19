Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 22:51
    Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

    Армия Израиля открыла огонь из артиллерийских орудий по нескольким районам провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

    По его информации, падение снарядов было зафиксировано вблизи расположения плотины Эль-Мантара, а также в поселках Мшейрифа и Расем-эль-Кабу. Пострадавших среди мирных жителей в результате обстрела нет.

    Во второй половине дня израильские самолеты совершили интенсивные разведывательные полеты над южной территорией Сирии. Они были замечены в небе над городом Дераа и его окрестностями, ударов по наземным целям не последовало.

    Сирия Армия Израиля обстрел Эль-Кунейтра
    Ты - Король

    Последние новости

    23:39

    В Вашингтоне предотвращены провокационные действия против руководства Азербайджана

    Внешняя политика
    23:38

    В Аргентине проходит масштабная забастовка профсоюзов против реформы труда

    Другие страны
    23:22

    Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

    В регионе
    23:06

    Трамп продлил введенные в 2015 году санкции против Венесуэлы

    Другие страны
    22:51

    Израиль обстрелял провинцию Эль-Кунейтра на юге Сирии

    Другие страны
    22:34

    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

    Другие страны
    22:33

    Премьер Египта: Палестинский комитет должен получить доступ во все районы Газы

    Другие страны
    22:17

    Трамп: Совет мира займется не только Газой, но и иными горячими точками

    Другие страны
    22:13

    Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено

    Внешняя политика
    Лента новостей