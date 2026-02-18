Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 16:37
    SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%

    Компания SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, в 2025 году произвела 97 тыс. тонн готовой продукции.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Polymer, объем производства увеличился на 33% по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году 78,4% продукции завода (76 тыс. тонн) экспортировано на турецкий и европейский рынки, а остальная часть - реализована на местном рынке.

    SOCAR Polymer производство готовая продукция
