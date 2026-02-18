SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 16:37
Компания SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, в 2025 году произвела 97 тыс. тонн готовой продукции.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Polymer, объем производства увеличился на 33% по сравнению с 2024 годом.
В прошлом году 78,4% продукции завода (76 тыс. тонн) экспортировано на турецкий и европейский рынки, а остальная часть - реализована на местном рынке.
Последние новости
17:00
Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млнБизнес
17:00
На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусовДругие страны
16:55
В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахерПроисшествия
16:55
Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в УкраинуДругие страны
16:42
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.В регионе
16:38
Фото
В Баку прошла международная конференция по C6В регионе
16:37
SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%Энергетика
16:33
Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбыДругие страны
16:19