SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%

Компания SOCAR Polymer, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, в 2025 году произвела 97 тыс. тонн готовой продукции.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Polymer, объем производства увеличился на 33% по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году 78,4% продукции завода (76 тыс. тонн) экспортировано на турецкий и европейский рынки, а остальная часть - реализована на местном рынке.