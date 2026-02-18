Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

    Внутренняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 18:13
    Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

    Организация Amnesty International 17 февраля выступила с необоснованным заявлением клеветнического характера, касающимся приговора, вынесенного азербайджанским судом в отношении лиц армянского происхождения.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

    В документе отмечается, что ОЗА неоднократно обращалась в Amnesty International с просьбой о содействии в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев, депортированных из Армении:

    "Однако организация отвечала весьма абстрактно, уклоняясь от поддержки справедливости. Своим заявлением от 17 февраля Amnesty International вновь продемонстрировала причины такого уклонения. Отказавшись от декларируемых ею благородных ценностей, структура показала, что занимает сторону оккупанта и преступников, совершивших этнические чистки и Ходжалинский геноцид, 34-я годовщина которого исполняется через неделю. Amnesty International подходит к вопросам прав человека, страданий общества и гуманитарных катастроф исключительно через политическую призму. Своей лицемерной позицией организация вносит "вклад" в подрыв доверия к международным институтам в современном мире".

    Община Западного Азербайджана Amnesty International
    İcma: "Amnesty International"ın bəyanatı əsassız və böhtan xarakterlidir
    Ты - Король

    Последние новости

    18:24

    Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    18:18

    ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залога

    Финансы
    18:13

    Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

    Внутренняя политика
    18:11

    Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской Америки

    Энергетика
    18:06

    Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"

    Инфраструктура
    17:59

    Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 граждан

    Внутренняя политика
    17:55

    Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератаке

    Другие страны
    17:52
    Фото

    В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советом

    Финансы
    17:51

    Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли почти на 8%

    Финансы
    Лента новостей