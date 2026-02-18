İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İcma: "Amnesty International"ın bəyanatı əsassız və böhtan xarakterlidir

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 17:53
    "Amnesty International" təşkilatı fevralın 17-də Azərbaycan məhkəməsinin erməniəsilli şəxslər barədə çıxardığı hökm barədə tamamilə əsassız, böhtan xarakterli açıqlama ilə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Azərbaycan İcmasının yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, İcma müxtəlif vaxtlarda "Amnesty International" təşkilatına Ermənistandan deportasiya olunmuş azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının bərpasına kömək xahişi ilə müraciət edib:

    "Lakin təşkilat olduqca mücərrəd cavab verərək ədaləti dəstəkləməkdən boyun qaçırıb. "Amnesty International" 17 fevral açıqlaması ilə bu mücərrəd cavabın səbəblərini bir daha göstərib. Qurum özünün kağız üstündə bəyan etdiyi nəcib dəyərlərə xəyanət edərək işğalçının, etnik təmizləmə, bir həftə sonra 34-cü ildönümü anılacaq Xocalı soyqırımını törədən canilərin yanında olduğunu, insan haqlarına, insan iztirablarına, humanitar fəlakətlərə yalnız siyasi prizmadan yanaşdığını nümayiş etdirib. "Amnesty International" belə saxtakar mövqeyi ilə bu gün dünyada beynəlxalq təsisatlara etibarın kəskin şəkildə zədələnməsinə öz "töhfəsi"ni verir".

    Qərbi Azərbaycan İcması bəyanat
    Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характер

