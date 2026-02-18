Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"

ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило ремонтные работы в переходе второго вестибюля станции "Мемар Аджеми".

Как сообщили Report в "Бакметрополитене", закрытый ранее на ремонт 4-й выход вновь передан в пользование пассажиров.

В рамках проведенных работ обновлена инфраструктура и улучшены условия для регулирования пассажиропотока.

Отметим, что ремонтные работы начались 6 января 2026 года.