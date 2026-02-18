Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"

    Инфраструктура
    • 18 февраля, 2026
    • 18:06
    Открыт 4-й выход станции метро Мемар Аджеми

    ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило ремонтные работы в переходе второго вестибюля станции "Мемар Аджеми".

    Как сообщили Report в "Бакметрополитене", закрытый ранее на ремонт 4-й выход вновь передан в пользование пассажиров.

    В рамках проведенных работ обновлена инфраструктура и улучшены условия для регулирования пассажиропотока.

    Отметим, что ремонтные работы начались 6 января 2026 года.

    Бакметрополитен "Мемар Аджеми" ремонт
    "Memar Əcəmi" metrostansiyasının 4-cü çıxışı açılıb
