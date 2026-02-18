Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"
Инфраструктура
- 18 февраля, 2026
- 18:06
ЗАО "Бакинский метрополитен" завершило ремонтные работы в переходе второго вестибюля станции "Мемар Аджеми".
Как сообщили Report в "Бакметрополитене", закрытый ранее на ремонт 4-й выход вновь передан в пользование пассажиров.
В рамках проведенных работ обновлена инфраструктура и улучшены условия для регулирования пассажиропотока.
Отметим, что ремонтные работы начались 6 января 2026 года.
Последние новости
18:24
Азербайджанская горнолыжница добилась исторического результата на зимней Олимпиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
18:18
ЦБА не будет принимать облигации, размещенные по закрытой подписке, в качестве залогаФинансы
18:13
Община: Заявление Amnesty International носит клеветнический характерВнутренняя политика
18:11
Азербайджан начал экспортировать смазочные масла в две страны Латинской АмерикиЭнергетика
18:06
Открыт 4-й выход станции метро "Мемар Аджеми"Инфраструктура
17:59
Омбудсмен Нахчывана: В 2025 году в автономной республике рассмотрены обращения 9 634 гражданВнутренняя политика
17:55
Ж/д оператор Германии Deutsche Bahn подверглась кибератакеДругие страны
17:52
Фото
В Минфине обсудили механизмы взаимодействия с Общественным советомФинансы
17:51