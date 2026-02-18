Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 19:52
    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Переговорные команды Украины, США и России на техническом уровне определились, каким образом будет происходить прекращение огня и мониторинг его соблюдения.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

    "Можем констатировать, что на техническом уровне есть понимание того, как будет происходить прекращение огня, (его - ред.) мониторинг. Также уже понятно, что мониторинг будет точно при участии США. Это очень для нас важный конструктивный и позитивный пункт", - подчеркнул он.

    Представитель ведомства добавил, что для Украины крайне важен гуманитарный блок вопросов, прежде всего обмены пленными: "Украинская делегация поднимала эту тему и будет поднимать в дальнейшем. Будем использовать каждую, даже самую маленькую возможность, чтобы возвращать наших людей и приближать мир".

    Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров в Женеве состоится в ближайшее время. По его словам, сегодняшние переговоры были непростыми, но важными.

    Лента новостей