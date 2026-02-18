İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ukrayna XİN: Danışıqlarda atəşkəsin texniki aspektləri razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 20:09
    Ukrayna XİN: Danışıqlarda atəşkəsin texniki aspektləri razılaşdırılıb

    Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın danışıq qrupları texniki səviyyədə atəşkəsin və ona riayət olunmasının monitorinqinin necə həyata keçiriləcəyini müəyyənləşdiriblər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sədri Georgi Tixi bildirib.

    "Qeyd edə bilərik ki, texniki səviyyədə atəşkəsin, onun monitorinqinin necə baş tutacağı ilə bağlı anlayış var. Həmçinin, artıq aydındır ki, monitorinq dəqiq olaraq ABŞ-nin iştirakı ilə olacaq. Bu, bizim üçün çox vacib konstruktiv və müsbət məqamdır", - o vurğulayıb.

    Tixi əlavə edib ki, Ukrayna üçün humanitar məsələlər bloku, ilk növbədə, əsir mübadiləsi olduqca vacibdir: "Ukrayna nümayəndə heyəti bu mövzunu qaldırıb və gələcəkdə də qaldıracaq. İnsanlarımızı qaytarmaq və sülhü yaxınlaşdırmaq üçün hər bir, hətta ən kiçik imkandan istifadə edəcəyik".

    Daha əvvəl Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov bildirmişdi ki, Cenevrədə üçtərəfli danışıqların növbəti raundu yaxın vaxtlarda baş tutacaq. Onun sözlərinə görə, bugünkü danışıqlar mürəkkəb, lakin vacib olub.

    Ukrayna Rusiya ABŞ
    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Son xəbərlər

    20:09

    Ukrayna XİN: Danışıqlarda atəşkəsin texniki aspektləri razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Çingiz Hüseynzadə: "Qış Olimpiadası Azərbaycan idmançısı üçün böyük təcrübə oldu"

    Fərdi
    19:57

    Əraqçi Qrossiyə ABŞ ilə gələcək danışıqlar üçün proqramın hazırlanması barədə məlumat verib

    Region
    19:43
    Foto

    Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub

    Fərdi
    19:15

    KİV: ABŞ İranla böyük müharibəyə yaxınlaşır

    Digər ölkələr
    19:13

    Temperatur 4-6 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:56
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    18:53
    Foto

    Rusiyadan gətirilən palma yağının dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    18:49

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti