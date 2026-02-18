В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ
Здоровье
- 18 февраля, 2026
- 19:12
Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) не допустило в оборот партию пальмового масла из России.
Как сообщили Report в агентстве, при лабораторной проверке продукции российской компании "Пищевые Ингредиенты" был обнаружен химический загрязнитель 3‑монохлорпропан‑1,2‑диол, который при длительном или чрезмерном употреблении может оказывать токсическое воздействие на здоровье человека.
Партия была изъята и подлежит уничтожению или вывозу за пределы таможенной территории. Производитель официально уведомлен о выявленном нарушении.
В АПБА подчеркнули, что защита здоровья потребителей и обеспечение безопасности пищевых продуктов остаются главным приоритетом ведомства.
