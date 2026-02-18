Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ

    Здоровье
    • 18 февраля, 2026
    • 19:12
    В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ

    Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) не допустило в оборот партию пальмового масла из России.

    Как сообщили Report в агентстве, при лабораторной проверке продукции российской компании "Пищевые Ингредиенты" был обнаружен химический загрязнитель 3‑монохлорпропан‑1,2‑диол, который при длительном или чрезмерном употреблении может оказывать токсическое воздействие на здоровье человека.

    Партия была изъята и подлежит уничтожению или вывозу за пределы таможенной территории. Производитель официально уведомлен о выявленном нарушении.

    В АПБА подчеркнули, что защита здоровья потребителей и обеспечение безопасности пищевых продуктов остаются главным приоритетом ведомства.

    АПБА пищевая безопасность пальмовое масло Россия
    Фото
    Rusiyadan gətirilən palma yağının dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:52

    МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огня

    Другие страны
    19:43

    ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в Газе

    Другие страны
    19:32

    Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с США

    В регионе
    19:22

    В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снег

    Экология
    19:12

    Президент и первый вице-президент поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рождения

    Kультурная политика
    19:12
    Фото

    В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ

    Здоровье
    19:05
    Фото

    SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважин

    Энергетика
    18:51

    СМИ: США приближаются к крупномасштабной войне с Ираном

    Другие страны
    18:39

    Axios: Госсекретарь США тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро будущее Кубы

    Другие страны
    Лента новостей