В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФ

Агентство по пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) не допустило в оборот партию пальмового масла из России.

Как сообщили Report в агентстве, при лабораторной проверке продукции российской компании "Пищевые Ингредиенты" был обнаружен химический загрязнитель 3‑монохлорпропан‑1,2‑диол, который при длительном или чрезмерном употреблении может оказывать токсическое воздействие на здоровье человека.

Партия была изъята и подлежит уничтожению или вывозу за пределы таможенной территории. Производитель официально уведомлен о выявленном нарушении.

В АПБА подчеркнули, что защита здоровья потребителей и обеспечение безопасности пищевых продуктов остаются главным приоритетом ведомства.