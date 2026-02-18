Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважин

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 19:05
    SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважин

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила вопросы цифровизации скважин с компанией Baker Hughes.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом по нефтесервисам и оборудованию Baker Hughes Америно Гатти.

    На встрече была подчеркнута важность Соглашения о сотрудничестве, подписанного между компаниями в 2024 году, а также рассмотрены совместно реализованные проекты за прошедший период.

    Стороны обменялись мнениями о планируемых проектах в области применения технологий для строительства скважин, электрических погружных насосов (ESP) и цифровизации скважин, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

