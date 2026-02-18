SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважин
Энергетика
- 18 февраля, 2026
- 19:05
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила вопросы цифровизации скважин с компанией Baker Hughes.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом по нефтесервисам и оборудованию Baker Hughes Америно Гатти.
На встрече была подчеркнута важность Соглашения о сотрудничестве, подписанного между компаниями в 2024 году, а также рассмотрены совместно реализованные проекты за прошедший период.
Стороны обменялись мнениями о планируемых проектах в области применения технологий для строительства скважин, электрических погружных насосов (ESP) и цифровизации скважин, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Последние новости
19:52
МИД Украины: На переговорах были согласованы технические аспекты прекращение огняДругие страны
19:43
ЦАХАЛ сообщил о гибели израильского военного в ГазеДругие страны
19:32
Арагчи сообщил Гросси о подготовке программы для дальнейших переговоров с СШАВ регионе
19:22
В Азербайджане похолодает, в горных районах ожидается снегЭкология
19:12
Президент и первый вице-президент поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с днем рожденияKультурная политика
19:12
Фото
В Азербайджане выявили партию загрязненного пальмового масла из РФЗдоровье
19:05
Фото
SOCAR и Baker Hughes обсудили цифровизацию скважинЭнергетика
18:51
СМИ: США приближаются к крупномасштабной войне с ИраномДругие страны
18:39