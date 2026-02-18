В результате схода лавины в США погибли восемь лыжников

Спасатели нашли тела восьми лыжников, которые оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада в США.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Отметим, что лавина сошла вблизи города Траки в районе Касл-Пик к северо-западу от озера Тахо, которое является популярным местом для катания на лыжах вне специально оборудованных трасс. Впоследствии 10 лыжников пропали без вести и еще шесть оказались заблокированы и ожидают прибытия спасателей.

Агентство уточняет, что поиск остальных пропавших без вести продолжается.