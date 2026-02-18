Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В результате схода лавины в США погибли восемь лыжников

    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 23:24
    В результате схода лавины в США погибли восемь лыжников

    Спасатели нашли тела восьми лыжников, которые оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада в США.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    Отметим, что лавина сошла вблизи города Траки в районе Касл-Пик к северо-западу от озера Тахо, которое является популярным местом для катания на лыжах вне специально оборудованных трасс. Впоследствии 10 лыжников пропали без вести и еще шесть оказались заблокированы и ожидают прибытия спасателей.

    Агентство уточняет, что поиск остальных пропавших без вести продолжается.

    США сход лавины лыжники погибшие
    ABŞ-də qar uçqunu nəticəsində səkkiz xizəkçi ölüb
    Ты - Король

    Последние новости

    23:42
    Фото
    Видео

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" потерпел крупное поражение от "Ньюкасла" - ОБНОВЛЕНО 8

    Футбол
    23:37

    Белый дом: В заседании Совета мира примут участие представители более 20 стран

    Другие страны
    23:24

    В результате схода лавины в США погибли восемь лыжников

    Другие страны
    23:14

    Министры энергетики Украины и США обсудили поставки сжиженного газа и ядерную энергетику

    Другие страны
    22:52

    В Белом доме заявили о небольшом прогрессе в переговорах с Ираном

    Другие страны
    22:33

    Гросси: У Ирана может оставаться 440 кг обогащенного до 60% урана

    Другие страны
    22:22

    Посол: Азербайджан поддерживает укрепление международного сотрудничества в сфере миграции

    Внешняя политика
    22:17

    Азербайджан утвердил новые кредитные соглашения с международными организациями на $235 млн

    Финансы
    22:11

    СМИ: Во Франции нашли тысячи не платящих налоги домохозяйств

    Другие страны
    Лента новостей