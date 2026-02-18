NBC: После схода лавины на западе США пропали без вести 10 лыжников

Десять лыжников пропали без вести, еще шестеро оказались заблокированы после схода лавины недалеко от озера Тахо на границе штатов Калифорния и Невада в США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на управление шерифа по округу Невада.

Согласно информации, лавина сошла вблизи города Траки в районе Касл-Пик к северо-западу от озера Тахо, которое является популярным местом для катания на лыжах вне специально оборудованных трасс. Впоследствии 10 лыжников пропали без вести и еще шесть оказались заблокированы и ожидают прибытия спасателей.

По словам капитана управления, шерифа Рассела Грина, которые приводит телеканал, 17 февраля вечером к месту схода лавины направлялись около 46 спасателей, однако по последним данным они еще не прибыли на место происшествия.

Отмечается, что ранее горнолыжный курорт, расположенный недалеко от района Касл-Пик, сообщал о неблагоприятных условиях для катания из-за выпадения около 75 см снега в регионе за последние сутки.