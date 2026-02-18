В Белом доме заявили о небольшом прогрессе в переговорах с Ираном

На переговорах между США и Ираном зафиксирован небольшой прогресс, однако стороны по-прежнему далеки от достижения договоренностей.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Вчера был достигнут небольшой прогресс. Однако мы все еще очень далеки друг от друга по некоторым вопросам", - сказала она, имея в виду переговоры делегаций Ирана и США в Женеве.

"Насколько я знаю, иранцы в следующие пару недель вернутся к нам с некоторыми деталями. Так что президент (США - ред.) продолжит следить за тем, как будут развиваться события", - отметила она.

При этом она отметил, что есть много аргументов в пользу удара по Ирану: "Однако, президент (США Дональд -ред.) Трамп предпочитает дипломатию. Ирану было бы разумно заключить сделку".