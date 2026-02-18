Белый дом: В заседании Совета мира примут участие представители более 20 стран

Представители более 20 государств мира планируют принять участие в первом заседании Совета мира в четверг в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом на брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Знаю, что это более 20 стран. Полагаю, что это вызывает большой интерес. Не стану зачитывать вам список из 20 стран с трибуны, но мы его предоставим", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что в ходе заседания президент США Дональд Трамп объявит, что страны - участницы Совета мира пообещали выделить $5 млрд на гуманитарную помощь и восстановление Газы, а также предоставить тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов для развертывания в анклаве международных стабилизационных сил и полицейской миссии.