    Ağ Ev: Sülh Şurasının iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    • 18 fevral, 2026
    • 23:59
    Cümə axşamı Vaşinqtonda keçiriləcək Sülh Şurasının ilk iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsinin iştirakı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bunu jurnalistlər üçün brifinqdə açıqlayıb.

    "Bilirəm ki, 20-dən çox ölkə var. Güman edirəm, böyük marağa səbəb olub. Sizə kürsüdən 20 ölkənin siyahısını oxumayacağam, amma biz onları təqdim edəcəyik", - o deyib.

    Mətbuat katibi qeyd edib ki, iclas zamanı ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasına üzv ölkələrin Qəzzada humanitar yardım və yenidənqurma üçün 5 milyard dollar ayırdığını, eləcə də anklavda beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri və polis missiyası yerləşdirmək üçün minlərlə hərbçi və hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşlarının ayrılacağını açıqlayacaq.

    Белый дом: В заседании Совета мира примут участие представители более 20 стран

