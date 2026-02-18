Ağ Ev: Sülh Şurasının iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcək
Digər ölkələr
- 18 fevral, 2026
- 23:59
Cümə axşamı Vaşinqtonda keçiriləcək Sülh Şurasının ilk iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsinin iştirakı planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, Ağ Evin mətbuat katibi Kerolayn Livitt bunu jurnalistlər üçün brifinqdə açıqlayıb.
"Bilirəm ki, 20-dən çox ölkə var. Güman edirəm, böyük marağa səbəb olub. Sizə kürsüdən 20 ölkənin siyahısını oxumayacağam, amma biz onları təqdim edəcəyik", - o deyib.
Mətbuat katibi qeyd edib ki, iclas zamanı ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasına üzv ölkələrin Qəzzada humanitar yardım və yenidənqurma üçün 5 milyard dollar ayırdığını, eləcə də anklavda beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri və polis missiyası yerləşdirmək üçün minlərlə hərbçi və hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşlarının ayrılacağını açıqlayacaq.
Son xəbərlər
00:50
Sabunçunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
00:28
Ukrayna və ABŞ-nin nazirləri maye qaz təchizatını və nüvə enerjisini müzakirə ediblərDigər ölkələr
00:18
Qurban Qurbanov: "Buraxılan qollardan sonra futbolçularımız özlərini ələ ala bilmədilər"Futbol
00:03
"Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı cavab matçımız ciddi keçəcək"Futbol
00:00
Foto
Ramazan ayı başlayıbDin
23:59
Ağ Ev: Sülh Şurasının iclasında 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edəcəkDigər ölkələr
23:43
ABŞ-də qar uçqunu nəticəsində səkkiz xizəkçi ölübDigər ölkələr
23:38
Foto
Video
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Bakıda "Nyukasl"a böyük hesabla uduzub - YENİLƏNİB-9Futbol
23:23