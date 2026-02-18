Министры энергетики Украины и США обсудили поставки сжиженного газа и ядерную энергетику

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 18 февраля, 2026
    • 23:14
    Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом.

    Как передает Report, об этом Шмыгаль написал в телеграм-канале.

    По его словам, стороны обсудили перспективы энергетического партнерства между странами и договорились работать над будущим энергетическим соглашением.

    Он рассказал о планах сотрудничества по трем направлениям: поставки в Украину американского сжиженного природного газа, использование украинской газотранспортной системы и подземных газохранилищ, а такжепартнерство в области ядерной энергетики.

    "Поставки американского сжиженного природного газа. Наиболее эффективным инструментом для этого является Вертикальный газовый коридор - уже существующий маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена", - говорится в публикации.

    Стратегическое партнерство в сфере использования украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа, по его словам, может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно с учетом ожидаемого поэтапного отказа от российского газа.

    "Ядерная энергетика. Сотрудничество с США в ядерном секторе имеет для Украины стратегическое значение, особенно в сфере внедрения передовых американских технологий. Украина заинтересована в решениях американского ядерного сектора", - добавил Шмыгаль.

