Министры энергетики Украины и США обсудили поставки сжиженного газа и ядерную энергетику

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль встретился с министром энергетики США Крисом Райтом.

Как передает Report, об этом Шмыгаль написал в телеграм-канале.

По его словам, стороны обсудили перспективы энергетического партнерства между странами и договорились работать над будущим энергетическим соглашением.

Он рассказал о планах сотрудничества по трем направлениям: поставки в Украину американского сжиженного природного газа, использование украинской газотранспортной системы и подземных газохранилищ, а такжепартнерство в области ядерной энергетики.

"Поставки американского сжиженного природного газа. Наиболее эффективным инструментом для этого является Вертикальный газовый коридор - уже существующий маршрут, пропускная способность которого может быть дополнительно расширена", - говорится в публикации.

Стратегическое партнерство в сфере использования украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа, по его словам, может обеспечить дополнительные возможности для США в поставках СПГ в регион, особенно с учетом ожидаемого поэтапного отказа от российского газа.

"Ядерная энергетика. Сотрудничество с США в ядерном секторе имеет для Украины стратегическое значение, особенно в сфере внедрения передовых американских технологий. Украина заинтересована в решениях американского ядерного сектора", - добавил Шмыгаль.