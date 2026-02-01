Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезным

    Футбол
    • 19 февраля, 2026
    • 00:21
    Тренер Ньюкасла: Ответный матч с Карабахом будет серьезным

    Ответный матч против Карабах будет непростым для Ньюкасл Юнайтед.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба Эдди Хау на пресс-конференции после первого матча стадии плей-офф Лига чемпионов УЕФА.

    Специалист прокомментировал крупную победу своей команды:

    "Нам предстоит матч в английской Премьер-лиге против Манчестер Сити. Ответная игра с "Карабахом" также будет серьезной. В первом матче преимущество было на нашей стороне. Мы расстроены пропущенным голом. Нас порадовало, что Гордон забил четыре мяча в одной игре".

    Отметим, что встреча "Карабах" - "Ньюкасл" завершилась победой гостей со счетом 6:1. Ответный матч пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля, начало - в 00:00 по бакинскому времени.

    "Nyukasl"ın baş məşqçisi: "Qarabağ"a qarşı cavab matçımız ciddi keçəcək"
