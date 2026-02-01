Тренер "Ньюкасла": Ответный матч с "Карабахом" будет серьезным
Футбол
- 19 февраля, 2026
- 00:21
Ответный матч против Карабах будет непростым для Ньюкасл Юнайтед.
Как передает Report, об этом заявил главный тренер английского клуба Эдди Хау на пресс-конференции после первого матча стадии плей-офф Лига чемпионов УЕФА.
Специалист прокомментировал крупную победу своей команды:
"Нам предстоит матч в английской Премьер-лиге против Манчестер Сити. Ответная игра с "Карабахом" также будет серьезной. В первом матче преимущество было на нашей стороне. Мы расстроены пропущенным голом. Нас порадовало, что Гордон забил четыре мяча в одной игре".
Отметим, что встреча "Карабах" - "Ньюкасл" завершилась победой гостей со счетом 6:1. Ответный матч пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля, начало - в 00:00 по бакинскому времени.
