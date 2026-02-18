İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Energetika
    • 18 fevral, 2026
    • 18:41
    SOCAR və Baker Hughes quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "Baker Hughes" şirkəti arasında quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılması müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf "Baker Hughes" şirkətinin neft servisləri və avadanlıqları üzrə icraçı vitse-prezidenti Amerino Gatti ilə görüşüb.

    Görüşdə 2024-cü ildə tərəflər arasında imzalanmış Əməkdaşlığa dair Sazişin əhəmiyyəti qeyd olunub, ötən müddət ərzində birgə reallaşdırılan layihələr nəzərdən keçirilib.

    Söhbət zamanı tərəflər quyu tikintisi üçün texnologiyaların, elektrik dalma nasoslarının (ESP) tətbiqi və quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılması istiqamətində nəzərdə tutulan layihələr və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti “Baker Hughes” rəqəmsallaşma

    Son xəbərlər

    18:49

    "Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    18:47

    10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edib

    Energetika
    18:17

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    18:00

    Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:59

    Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilib

    Biznes
    17:58

    Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:56
    Foto

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib

    Komanda
    17:53

    İcma: "Amnesty International"ın bəyanatı əsassız və böhtan xarakterlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti