İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamerunda yaraqlıların hücumu zamanı 7 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 21:24
    Kamerunda yaraqlıların hücumu zamanı 7 nəfər ölüb

    Kamerunun şimalındakı yaşayış məntəqəsinə "Boko haram" qruplaşması üzvlərinin hücumu nəticəsində 4-ü dinc sakin və 3-ü yaraqlı olmaqla, azı 7 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, silahlı yaraqlılar yaşayış məntəqəsinə soxularaq nizamsız atəş açıb və qarətlər törədiblər.

    "Onlar üç dinc sakini hadisə yerindəcə öldürüb, daha biri isə səhər tezdən aldığı yaralardan vəfat edib. Qüvvələrimiz hücum edənlərlə döyüşə girib və üç terrorçunu öldürüb. Hazırda Kozada vəziyyət nisbətən sakitdir", - mənbə deyib.

    Yerli media qeyd edib ki, hücum zamanı yaraqlılar bir kişini və iki uşağı qaçırıblar.

    "Boko haram" qruplaşması 2014-cü ildən bəri Kamerunda mülki əhaliyə müntəzəm olaraq hücumlar edir.

    Silahlı hücum Boko Haram terror təşkilatı Ölənlər və yaralılar Kamerun
    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti