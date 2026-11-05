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    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 21:08
    В Камеруне при нападении боевиков погибли семь человек

    По меньшей мере семь человек, включая четырех мирных жителей и трех боевиков, погибли при нападении членов группировки "Боко харам" на населенный пункт на севере Камеруна.

    Как передает Report, об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источник.

    Согласно информации, вооруженные боевики ворвались в населенный пункт, устроили беспорядочную стрельбу и грабежи.

    "Они убили трех мирных жителей на месте, еще один скончался от полученных ранений рано утром. Наши силы вступили в бой с нападавшими и ликвидировали троих террористов. Сейчас в Козе относительно спокойно", - сообщил источник.

    Местные медиа отмечают, что во время нападения боевики похитили мужчину и двух детей.

    Группировка "Боко харам" регулярно с 2014 года совершает нападения на гражданское население в регионе Крайний Север Камеруна.

    Экстремистская группировка Боко Харам Нападение Камерун
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