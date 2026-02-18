Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче с "Карабахом"

Английский "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report, на 8-й минуте Малик Тшау забил второй гол в ворота агдамцев.

Счет стал 2:0 в пользу гостей

Отметим, что встреча проходит на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

21:50

Английский "Ньюкасл" вышел вперед в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report, на 3-й минуте отличился полузащитник гостей Энтони Гордон.

21:46

Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.