    Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче с "Карабахом"

    Футбол
    • 18 февраля, 2026
    • 21:56
    Лига чемпионов УЕФА: Ньюкасл увеличил преимущество в матче с Карабахом

    Английский "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом".

    Как передает Report, на 8-й минуте Малик Тшау забил второй гол в ворота агдамцев.

    Счет стал 2:0 в пользу гостей

    Отметим, что встреча проходит на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

