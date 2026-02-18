Лига чемпионов УЕФА: "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче с "Карабахом"
- 18 февраля, 2026
- 21:56
Английский "Ньюкасл" увеличил преимущество в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом".
Как передает Report, на 8-й минуте Малик Тшау забил второй гол в ворота агдамцев.
Счет стал 2:0 в пользу гостей
Отметим, что встреча проходит на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Английский "Ньюкасл" вышел вперед в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с азербайджанским "Карабахом".
Как передает Report, на 3-й минуте отличился полузащитник гостей Энтони Гордон.
Отметим, что встреча проходит на Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Стартовал матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".
Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Матч обслуживает норвежский рефери ФИФА Эспен Эскос.