Посол: Азербайджан поддерживает укрепление международного сотрудничества в сфере миграции

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций, посол Тофик Мусаев выступил на встрече послов стран-чемпионов Глобальный пакт по безопасной, упорядоченной и легальной миграции (GCM), состоявшейся при принимающей стороне - Постоянном представительстве Канада при международной организации.

Как передает Report со ссылкой на бюро в США, дипломат сообщил, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на сопредседательство инициативы стран-чемпионов GCM на 2026 год и подчеркнул, что продвижение безопасной, упорядоченной и легальной миграции является одним из ключевых приоритетов страны. Он отметил важность многостороннего сотрудничества для достижения эффективных результатов в сфере миграции.

Посол подчеркнул, что в качестве страны-чемпиона GCM основными целями Азербайджана являются содействие безопасной и упорядоченной миграции, снижение уязвимостей, связанных с нелегальной миграцией, а также эффективное использование потенциала миграции как катализатора устойчивого развития. В этом направлении Азербайджан последовательно реализует меры по совершенствованию управления миграцией, в частности по укреплению и расширению легальных путей миграции.

Дипломат также отметил, что Второй международный форум по обзору миграции (IMRF), который пройдет в мае текущего года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорк, имеет важное значение с точки зрения оценки реализации Глобального пакта.

Подчеркивается, что в рамках IMRF Азербайджан ведет работу по обновлению Национального добровольного отчета, подготовке новых обязательств и представлению передового опыта и подтверждает приверженность эффективной реализации GCM.