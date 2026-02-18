İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Səfir: Azərbaycan miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 22:10
    Səfir: Azərbaycan miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini dəstəkləyir

    Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Tofiq Musayev Kanadanın beynəlxalq təşkilatdakı Daimi Nümayəndəliyinin ev sahibliyi ilə keçirilən Qlobal Miqrasiya Paktı (GCM) Çempion Ölkələrin səfirləri görüşündə çıxış edib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, səfir Azərbaycanın 2026-cı il üçün GCM Çempion Ölkələr təşəbbüsünə həmsədrliyə namizədliyini irəli sürdüyünü bildirib və təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiyanın təşviqinin ölkənin əsas prioritetlərindən olduğunu vurğulayıb. O, miqrasiya sahəsində effektiv nəticələrin əldə olunması üçün çoxtərəfli əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edib.

    Səfir qeyd edib ki, GCM Çempion Ölkəsi kimi Azərbaycanın miqrasiya idarəçiliyi sahəsində əsas məqsədləri təhlükəsiz və nizamlı miqrasiyanın təşviqi, qeyri-qanuni miqrasiya ilə bağlı həssaslıqların azaldılması və miqrasiyanın dayanıqlı inkişaf üçün katalizator kimi potensialından səmərəli istifadə olunmasıdır. Bu istiqamətdə Azərbaycan effektiv miqrasiya idarəçiliyinin inkişafı, xüsusilə qanuni miqrasiya yollarının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirir.

    Diplomat cari ilin mayında BMT-nin Nyu-Yorkdakı Baş Qərargahında keçiriləcək İkinci Beynəlxalq Miqrasiya İcmal Forumunun (IMRF) Qlobal Paktın icrasının qiymətləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığı bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycan IMRF çərçivəsində Milli Könüllü Hesabatın yenilənməsi, yeni öhdəliklərin hazırlanması və qabaqcıl təcrübələrin təqdim olunması istiqamətində iş aparır və GCM-in effektiv icrasına töhfə verməyə sadiqdir.

    Azərbaycan BMT Miqrasiya
    Посол: Азербайджан поддерживает укрепление международного сотрудничества в сфере миграции

    Son xəbərlər

    23:23

    Ağ Ev: İranla danışıqlarda kiçik irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    23:19
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçında yeddinci qol vurulub - YENİLƏNİR-8

    Futbol
    22:55

    Qrossi: İranda 440 kq 60 %-dək zənginləşdirilmiş uran olar bilər

    Digər ölkələr
    22:24

    Umerovun mətbuat katibi Ukrayna ilə Rusiya arasında ayrıca danışıqların keçirildiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:10

    Səfir: Azərbaycan miqrasiya sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    22:02

    Azərbaycanda ötən il beynəlxalq qurumlarla 235 milyon dollarlıq yeni kredit sazişləri təsdiqlənib

    Maliyyə
    21:52
    Foto

    Azərbaycanda dövlət zəmanətli borc ÜDM-in 8 %-nə düşüb

    Maliyyə
    21:39

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    21:19

    İsrail Suriyada iki yaşayış məntəqəsində təmizləmə əməliyyatı keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti