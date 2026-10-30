İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 12:32
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalında bu gün sonuncu matçına çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 83-cü yer uğrunda Əfqanıstan millisi ilə qarşılaşıb.

    Hövsan Yarış Kompleksində keçirilən görüşün əsas vaxtı 3:3 hesabı ilə başa çatıb. Penaltilər seriyasında isə Əfqanıstan komandası daha dəqiq olub - 3:2.

    Beləliklə, Azərbaycan millisi mundialı 84-cü pillədə başa vurub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası AF qrupunun üçüncüsü kimi C Divizionuna vəsiqə qazanıb. Yığma Timor-Leste seçməsinə 6:0, Andorraya 1:0, İsrailə 3:1, hesabı ilə qalib gəlib, Avstraliyaya 1:3, Haitiyə isə 0:4 hesabı ilə uduzub. Bununla da yığma qrupu 9 xalla üçüncü pillədə başa vurub.

    Kollektiv C Divizionunda (81-96-cı yerlər uğrunda) daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Çili (1:3), Vyetnam (2:4) yığmalarına uduzub, Cəbəllütariq (5:1) və Mozambik (4:1) millilərinə isə qalib gəlib.

    Mundialda dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Bu gün başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşləri və bağlanış mərasimi Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında sonuncu matçını keçirib
    Famil Xəlilov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi Bakı Kristal Zalı
    Foto
    Azerbaijan national team plays its latest match at FIFA U-15 World Cup
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