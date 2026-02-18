Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Гросси: У Ирана может оставаться 440 кг обогащенного до 60% урана

    • 18 февраля, 2026
    • 22:33
    Гросси: У Ирана может оставаться 440 кг обогащенного до 60% урана

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что на территории Ирана может находиться около 440 кг обогащенного до 60% урана.

    Как передает Report, об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    "По последним данным, это около 440 кг обогащенного до 60% (урана - ред.) и еще большее количество обогащенного материала до уровней в 20% и 5%. Так что там есть большой запас ядерных материалов", - сказал он.

    Как отметил Гросси, в настоящее время у инспекторов МАГАТЭ нет доступа к ядерным объектам Ирана. "Именно поэтому, помимо прочего, так важно восстановить этот доступ. И есть еще один момент: ядерные материалы все еще находятся там", - указал он.

    "Нам нужно вернуться туда, чтобы проверить, что они не были перенаправлены куда-либо или где-то спрятаны", - добавил Гросси. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства ядерного оружия уран нужно обогатить до 90%, а для создания одного ядерного заряда "теоретически достаточно" около 42 кг обогащенного до 60% урана.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что готов к проведению любых проверок на территории страны для подтверждения отсутствия ядерного оружия в исламском государстве.

    Иран МАГАТЭ ядерное оружие обогащение урана
