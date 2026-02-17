Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране

    Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране

    Официальный Тегеран не откажется от ядерных разработок в мирных целях, в частности в области медицины, сельского хозяйства и промышленности.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    По его словам, руководство страны готово к проведению любых проверок для подтверждения отсутствия ядерного оружия в исламском государстве.

    "Мы не ставим себе цель обладать ядерным оружием. На это есть даже соответствующая фетва (постановление - ред.) верховного лидера (Али Хаменеи - ред.) о запрете ядерного оружия", - подчеркнул Пезешкиан.

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq
