Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 22:47
Официальный Тегеран не откажется от ядерных разработок в мирных целях, в частности в области медицины, сельского хозяйства и промышленности.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По его словам, руководство страны готово к проведению любых проверок для подтверждения отсутствия ядерного оружия в исламском государстве.
"Мы не ставим себе цель обладать ядерным оружием. На это есть даже соответствующая фетва (постановление - ред.) верховного лидера (Али Хаменеи - ред.) о запрете ядерного оружия", - подчеркнул Пезешкиан.
