İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 22:09
    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bildirib ki, rəsmi Tehran tibb, kənd təsərrüfatı və sənayedə dinc məqsədlərlə həyata keçirilən nüvə proqramından imtina etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

    "Daha hansı dildə deyək ki, məqsədimiz nüvə silahına sahib olmaq deyil?! Çünki nüvə silahının qadağası ilə bağlı ali rəhbərin (Əli Xamenei – red.) də fətvası var", - Pezeşkian qeyd edib.

    "Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq", - İran Prezidenti əlavə edib.

    Qeyd edək ki, İran Prezidentin ictimai fəallarla görüşüb. Görüşün təfərrüatları fevralın 17-də açıqlanıb.

    İran Nüvə Proqramı Məsud Pezeşkian Əli Xamenei
    Пезешкиан: Иран готов подтвердить отсутствие ядерного оружия в стране

    Son xəbərlər

    22:57

    NZS qəsəbəsində fevralın 20-dək su olmayacaq

    İnfrastruktur
    22:43

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqları fevralın 18-də davam etdirmək barədə razılığa gəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:38

    Tramp Kubaya üzən gəmilərin saxlanılmasına verilən icazənin müddətini uzadıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə naziri həbs edilib

    Digər ölkələr
    22:09

    Pezeşkian: Nüvə silahı ilə bağlı istənilən yoxlamaya hazırıq

    Region
    22:01
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri "Qəbələ" - "Sabah" oyununda baş hakimin doğru qərar verdiyini təsdiqləyib

    Futbol
    21:58

    Rusiyada hərbi polis binasında baş verən partlayışda üç nəfər həlak olub

    Region
    21:52

    ABŞ narkotacirlərə aid gəmilərə zərbə endirib, 11 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    21:44

    BMT Baş katibi Cenevrədə keçirilən üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti