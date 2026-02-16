Pezeşkian müxalifətçilərlə görüşdə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib
Region
- 16 fevral, 2026
- 23:33
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian ölkənin ictimai fəalları və müxalifət üzvləri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.
Görüşdə vətəndaşları narahat edən məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Əsas mövzular isə İran-ABŞ danışıqları, iqtisadi vəziyyət və bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlərin görüldüyü olub.
