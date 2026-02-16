Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговоры

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 23:44
    Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговоры

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан провёл встречу с общественными активистами и представителями оппозиции.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, волнующим граждан страны.

    Основными темами обсуждения стали переговоры между Ираном и США, текущая экономическая ситуация, а также меры, предпринимаемые для преодоления существующих трудностей.

    Масуд Пезешкиан Иран США оппозиционеры
    Pezeşkian müxalifətçilərlə görüşdə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib
