Пезешкиан на встрече с оппозицией обсудил американо-иранские переговоры

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провёл встречу с общественными активистами и представителями оппозиции.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, волнующим граждан страны.

Основными темами обсуждения стали переговоры между Ираном и США, текущая экономическая ситуация, а также меры, предпринимаемые для преодоления существующих трудностей.