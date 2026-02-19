Azərbaycan qiymətli məhsulların ixracından gəlirlərini 57 %-ə yaxın artırıb
- 19 fevral, 2026
- 13:50
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 33 milyon 711 min ABŞ dolları dəyərində təbii və ya yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, bijuteriya və sikkələr ixrac edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 milyon 218 min ABŞ dolları (56,85 %) çoxdur.
Hesabat dövründə qiymətli məhsulların ixracından əldə olunmuş gəlirlər Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərinin 1,5 %-ni təşkil edib.
Ötən ay Azərbaycan həmçinin 4 milyon 795 min ABŞ dolları dəyərində təbii və ya yetişdirilmiş mirvari, qiymətli və ya azqiymətli daşlar, qiymətli metallar, üzərinə qiymətli metal çəkilmiş metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar, bijuteriya və sikkələr idxal edib.
Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,9 dəfə azdır.
Ay ərzində qiymətli metalların idxalına çəkilmiş xərclər Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,4 %-ni təşkil edib.
Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.
Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.