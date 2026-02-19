İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Ukrayna Rusiyanın neft bazasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 13:57
    Ukrayna Rusiyanın neft bazasına zərbə endirib

    Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları təxminən 500 km məsafə qət edərək Rusiyanın Pskov vilayətindəki neft bazasına zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, bu gecə "Alfa" Xüsusi Əməliyyatlar Mərkəzinin PUA-ları Rusiyanın Pskov vilayətində yerləşən "Velikolukskaya" neft bazasını vurub.

    Nəticədə ən azı dörd partlayış qeydə alınıb, bundan sonra genişmiqyaslı yanğın başlayıb.

    "Velikolukskaya" neft bazası Rusiya-Belarus sərhədindən 50 km və Ukrayna ilə sərhəddən 200 km məsafədə yerləşir. Neft bazasında dizel yanacağı, benzin və digər neft məhsulları saxlanılır.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi neft bazasına dron hücumu
    Беспилотники СБУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области
    Ukrainian drones strike oil depot in Russia's Pskov region

