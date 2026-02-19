Ukrayna Rusiyanın neft bazasına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 13:57
Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin pilotsuz uçuş aparatları təxminən 500 km məsafə qət edərək Rusiyanın Pskov vilayətindəki neft bazasına zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, bu gecə "Alfa" Xüsusi Əməliyyatlar Mərkəzinin PUA-ları Rusiyanın Pskov vilayətində yerləşən "Velikolukskaya" neft bazasını vurub.
Nəticədə ən azı dörd partlayış qeydə alınıb, bundan sonra genişmiqyaslı yanğın başlayıb.
"Velikolukskaya" neft bazası Rusiya-Belarus sərhədindən 50 km və Ukrayna ilə sərhəddən 200 km məsafədə yerləşir. Neft bazasında dizel yanacağı, benzin və digər neft məhsulları saxlanılır.
