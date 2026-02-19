Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Беспилотники СБУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 13:52
    Беспилотники СБУ нанесли удар по нефтебазе в Псковской области

    Беспилотники Службы безопасности Украины (СБУ) преодолели почти 500 км и атаковали нефтебазу в Псковской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на источники.

    По данным источников, этой ночью БПЛА Центра спецопераций "Альфа" успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области России.

    В результате точных ударов зафиксировано по меньшей мере четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар.

    Нефтебаза "Великолукская" расположена в 50 км от границы РФ с Беларусью и в 200 км от границы с Укараиной. На ней хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

    Ukrayna Rusiyanın neft bazasına zərbə endirib
    Ukrainian drones strike oil depot in Russia's Pskov region
    Лента новостей