Президент Словакии направил письмо Ильхаму Алиеву в связи с атакой дронов Ирана на Нахчыван

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с атакой беспилотников Ирана на Нахчыван.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент!

От имени Словацкой Республики и от себя лично хочу выразить искреннюю солидарность в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике, также поставившей под угрозу гражданское население.

Мы решительно осуждаем эту атаку. Подобное поведение неприемлемо, является нарушением международного права и опасным образом увеличивает риск дальнейшей эскалации ситуации.

Словацкая Республика поддерживает все усилия, направленные на снижение напряженности и мирное решение вопроса.

В то же время позвольте выразить искреннюю благодарность Вашим органам власти за помощь и гостеприимство, оказанные нашим дипломатам, эвакуированным из Тегерана. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Вашими властями в этой сложной ситуации.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в глубочайшем почтении".