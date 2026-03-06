В Азербайджане раскрыт план покушения на общественного деятеля

Службой государственной безопасности Азербайджана в ходе расследования установлено, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил в Азербайджане покушение на одного из общественных деятелей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете AzTV.

Отмечается, что для реализации этого плана гражданам Азербайджана были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство.

В результате проведенных СГБ упреждающих оперативных мероприятий теракт был предотвращен. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Ниджат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофик оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на жизнь общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования установлено, что в организации террористических планов участвовал офицер разведывательной структуры КСИР в звании полковника Али Асгар Бордбар Шерамини. В отношении граждан Ирана Зандкиана Ясера Рахима, Рустамзады Бехнама Сахибали, Азарундбилеха Хосейна Савар Сабера и Шейхзаде Саджада Могхадам Сати Софи Эвада объявлен международный розыск.

В СГБ сообщили, что оперативно-следственные мероприятия по выявлению террористических и диверсионных планов иностранных спецслужб на территории Азербайджана продолжаются.