    В Азербайджане раскрыт план покушения на общественного деятеля

    Происшествия
    • 06 марта, 2026
    • 23:43
    Службой государственной безопасности Азербайджана в ходе расследования установлено, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовил в Азербайджане покушение на одного из общественных деятелей страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете AzTV.

    Отмечается, что для реализации этого плана гражданам Азербайджана были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство.

    В результате проведенных СГБ упреждающих оперативных мероприятий теракт был предотвращен. Граждане Азербайджана Гулиев Тархан Тарлан оглу, Агаев Ниджат Заман оглу, Абдуллаев Асад Тофик оглу и Рустамов Рашад Фархад оглу признаны виновными по соответствующим статьям и приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    Шабанова Нармина Рамиз гызы и Исмиев Наиб Агаисми оглу привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на жизнь общественного деятеля, а Ахмедов Эльвин Бахруз оглу - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

    В ходе расследования установлено, что в организации террористических планов участвовал офицер разведывательной структуры КСИР в звании полковника Али Асгар Бордбар Шерамини. В отношении граждан Ирана Зандкиана Ясера Рахима, Рустамзады Бехнама Сахибали, Азарундбилеха Хосейна Савар Сабера и Шейхзаде Саджада Могхадам Сати Софи Эвада объявлен международный розыск.

    В СГБ сообщили, что оперативно-следственные мероприятия по выявлению террористических и диверсионных планов иностранных спецслужб на территории Азербайджана продолжаются.

    СГБ Азербайджан покушение на убийство
    Azərbaycanda ictimai xadimin həyatına sui-qəsd planının hazırlandığı üzə çıxıb
